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РПЛ

Сегодня, 16:50

В «Ахмате» заявили, что готовы рассмотреть предложения по Конате зимой

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего Мохамеда Конате.

«У нас контракт с Конате до лета 2024 года. Если будет предложение зимой, то рассмотрим его. Пока предложение по нему нет. Если говорить про ротацию состава, то зимой она будет. Но на каких позициях будут изменения — пока озвучивать не будем», — сказал Айдамиров «СЭ».

Конате в этом сезоне провел 21 матч и забил 7 голов.

«Ахмат» после 17-го тура идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

Мохамед Конате
РПЛ
ФК Ахмат
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