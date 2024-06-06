В «Ахмате» заявили, что хотят продлить контракт с защитником Богосавацом

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Мирослава Богосаваца.

«У Богосаваца была опция продления контракта еще на один сезон. Мы ею воспользовались, поэтому его контракт действует до лета 2025 года. Но мы ведем переговоры с его представителями, хотим продлить контракт на долгий срок», — сказал Газзаев «СЭ».

В прошедшем сезоне Богосавац провел за «Ахмат» 32 матча и отдал 3 голевые передачи. Предыдущий контракт 27-летнего защитника с «Ахматом» был рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,3 миллион евро.