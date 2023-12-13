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Сегодня, 12:30

Спортивный директор «Ахмата»: «Недовольны турнирным положением. С некоторыми игроками придется расстаться»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Футболисты «Ахмата».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» подвел итоги первой части сезона для команды.

«Турнирным положением недовольны. После прошлогоднего сезона это, мягко сказать, не то, на что мы рассчитывали. Чтобы это исправить, необходимо усиление. Мы этим занимаемся. Не хотел бы говорить по позициям. С некоторыми игроками, скорее всего, придется расстаться. Мы уже это не раз говорили. Сейчас мы оперативно занимаемся усилением команды», — сказал Газзаев «СЭ».

После 18 туров «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

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РПЛ
ФК Ахмат
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