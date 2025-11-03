В «Ахмате» заявили, что обратились в КДК и ЭСК после матча с «Балтикой»

В пресс-службе «Ахмата» сообщили «СЭ», что клуб обратился в КДК РФС и ЭСК РФС по итогам матча 14-го тура против «Балтики» (0:2).

«Обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе. Форвард никак не применял чрезмерную силу и не угрожал безопасности Манелова, подкатившегося под Мелкадзе. Наш футболист поднял ноги, пытался уйти от контакта. Игроку «Балтики» не понадобилась медицинская помощь, он встал и продолжил игру. Арбитр на линии отчетливо видел эпизод и не сигнализировал главному судье, что здесь нарушение.

Также обратились в ЭСК рассмотреть эпизоды с неназначением пенальти в ворота «Балтики» на 45+1-й минуте за игру рукой нападающего Хиля. А также непоказанные желтые карточки после нарушения правил полузащитником Пряхиным на Ндонге (6 минута) и полузащитником Беликову за фол на Касинтуре (43 минута). Для игрока «Балтики» эта карточка стала бы второй, и это удаление», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Ахмат» после 14-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.