3 ноября, 18:41

В «Ахмате» заявили, что обратились в КДК и ЭСК после матча с «Балтикой»

Константин Белов
Корреспондент

В пресс-службе «Ахмата» сообщили «СЭ», что клуб обратился в КДК РФС и ЭСК РФС по итогам матча 14-го тура против «Балтики» (0:2).

«Обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе. Форвард никак не применял чрезмерную силу и не угрожал безопасности Манелова, подкатившегося под Мелкадзе. Наш футболист поднял ноги, пытался уйти от контакта. Игроку «Балтики» не понадобилась медицинская помощь, он встал и продолжил игру. Арбитр на линии отчетливо видел эпизод и не сигнализировал главному судье, что здесь нарушение.

Также обратились в ЭСК рассмотреть эпизоды с неназначением пенальти в ворота «Балтики» на 45+1-й минуте за игру рукой нападающего Хиля. А также непоказанные желтые карточки после нарушения правил полузащитником Пряхиным на Ндонге (6 минута) и полузащитником Беликову за фол на Касинтуре (43 минута). Для игрока «Балтики» эта карточка стала бы второй, и это удаление», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Ахмат» после 14-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

6

  • shabl

    Можно под юбку маме заглянуть. Не похоже на Кавказ. Ладно удаление рассмотреть, и то... Но всё остальное — это уже слабость. Очень хотелось, чтобы красную не отменили, хотя бы для того, чтобы не давать сигнала, что так можно делать. Все потом будут знать, что такой наступ карается красной.

    05.11.2025

  • Александр Солодовников

    Всё по делу, и не каждая рука это пенальти, а вот Великолепного Жорджа на за пуй было удалять...

    03.11.2025

  • Friendship07

    В КДК по старинке считают, что Ахмат - это чай

    03.11.2025

  • Kortvv

    а почему забыли подать на не назначенный пенальти в ворота Терека, когда Лечи локтем в лицо ударил игрока Балтики Сауся на 25 минуте?

    03.11.2025

  • frunt 2

    эск при слове ахмат выделяет жидкий стул.

    03.11.2025

