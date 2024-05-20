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Сегодня, 11:53

В «Ахмате» заявили, что обсуждали продление контракта Конате полтора года

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление нападающего Мохамеда Конате об уходе из клуба по окончании контракта.

«Мы давно понимали, что у него есть желание попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. Продление его контракта обсуждалось последние полтора года. Не скрою, конечно, его будет сложно заменить, особенно в нынешних реалиях. Будем пробовать. Определенный план есть», — сказал Газзаев «СЭ».

26-летний Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В текущем сезоне форвард отыграл 34 матча за грозненцев во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.

Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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