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Сегодня, 14:12

В «Ахмате» заявили, что предложили новый контракт полузащитнику Тимофееву

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос «СЭ» о будущем полузащитника Артема Тимофеева. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Тимофеев может перейти в «Локомотив».

«Артему Тимофееву было сделано предложение по поводу продления контракта с «Ахматом». Идут переговоры с представителями игрока. У нас есть большое желание сохранить полузащитника в нашей команде. Интерес «Локомотива»? Ничего сказать об этом не могу, понятия не имею», — сказал Газзаев «СЭ».

В прошедшем сезоне Тимофеев провел за «Ахмат» 30 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Действующий контракт 30-летнего полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Артем Тимофеев
ФК Ахмат
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