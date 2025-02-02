В «Ахмате» заявили, что продлят контракт с Садулаевым

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии для «СЭ» высказался о будущем полузащитника грозненцев Лечи Садулаева.

«Будущее Лечи пока связано с клубом. А будет интересное предложение, мы его рассмотрим. Он может покинуть клуб летом свободным агентом? Кто сказал? Мы переподпишем контракт, там никаких сложностей нет. Ведем ли мы переговоры? А что их вести? Он наш воспитанник и все понимает», — сказал Айдамиров «СЭ».

В текущем сезоне Садулаев провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Текущий контракт 24-летнего полузащитника рассчитан до лета 2025 года.