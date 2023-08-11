Спортдир «Ахмата»: «У нас нет ни одного предложения от других клубов по Конате»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова агента Дмитрия Селюка, который представляет интересы нападающего Мохамеда Конате, о том, что клуб имеет официальное предложение по игроку.

Ранее Селюк заявил, что несколько клубов проявляют интерес к 25-летнему форварду.

«Не знаю, о чем говорит агент Конате Дмитрий Селюк. Может быть, он с кем-то ведет переговоры. У нас нет ни одного предложения от других клубов по Конате. Мы ни с кем не ведем переговоры», — сказал Газзаев «СЭ».

В текущем сезоне Мохамед Конате провел 5 матчей в составе «Ахмата», в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.