Айдамиров — о кредите доверия Ромащенко: «Нас все устраивает, кроме результата»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о кредите доверия главному тренеру клуба Мирославу Романенко.

— Какой кредит доверия у Ромащенко?

— Большой. Нас все устраивает, кроме результата. Он наладится. Есть объективные и субъективные причины для этого.

— Какое место должен занять «Ахмат», чтобы вы остались довольны?

— Чтобы совсем доволен, первое. Если более реально, наша задача — выигрывать в каждом матче и радовать болельщиков. В этом сезоне уже вряд ли получится повторить результат прошлого чемпионата — попадание в топ-5. Мы будем стремиться к этому.

«Ахмат» с 12 очками занимает 12-е место в РПЛ после 12 туров.

Мирослав Ромащенко возглавляет грозненцев с 18 августа 2023 года. Под его руководством команда провела 11 матчей во всех турнирах, одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.