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Сегодня, 13:05

В «Ахмате» заявили о переговорах по новому контракту полузащитника Тимофеева

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Артема Тимофеева.

«Сейчас идут переговоры с представителями игрока. У нас есть большое желание сохранить полузащитника в нашей команде», — сказал Газзаев «СЭ».

В прошедшем сезоне Тимофеев провел за «Ахмат» 30 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Действующий контракт 30-летнего полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллион евро.

Артем Тимофеев
ФК Ахмат
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