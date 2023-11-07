В «Ахмате» заявили об отсутствии разговоров о возможном уходе Ромащенко в штаб Черчесова

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе главного тренера Мирослава Ромащенко в штаб Станислава Черчесова в случае назначения российского специалиста в новый клуб.

«Это никак не обсуждается. Мирослав, так понимаю, принял решение о самостоятельной карьере. Такой вопрос не обсуждался и не обсуждается. На сегодняшний день Мирослав Юрьевич главный тренер футбольного клуба «Ахмат», — сказал Газзаев «СЭ».

4 ноября «Ахмат» уступил «Факелу» в матче 14-го тура чемпионата России (1:2). На данный момент грозненский клуб идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 12 очков.