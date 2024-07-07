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Сегодня, 19:24

В академию «Зенита» перешел экс-тренер хоккейных СКА, «Металлурга» и сборной России

Гоша Чернов
Корреспондент
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Академия «Зенита» объявила о назначении старшим тренером по физической подготовке Дениса Коротышева. 41-летний специалист уже приступил к работе с юношескими и молодежной командами Академии сине-бело-голубых.

Коротышев работает тренером с 2004 года. Значительную часть карьеры он посвятил хоккею: работал тренером по физической подготовке в петербургском СКА, магнитогорском «Металлурге», «Ак Барсе» и сборной России.

В составе СКА Коротышев становился обладателем Кубка Гагарина (2017), в составе сборной России — олимпийским чемпионом (2018).

Футбол
ФК Зенит
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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