В «Акроне» довольны летними трансферами клуба

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян прокомментировал работу клуба в летнее трансферное окно.

«Это трансферное окно стало очень насыщенным для нас. Конечно, когда стоит задача в короткие сроки обновить команду, это непросто. К закрытию окна мы постарались максимально качественно укомплектовать команду, подписав как опытных футболистов, так и перспективных игроков, которым еще предстоит раскрыть свой потенциал.

В условиях цейтнота и в рамках наших финансовых возможностей мы сделали все, что запланировали. По ряду игроков, которые пришли к нам в летнее трансферное окно, уже есть конкретные предложения», — цитирует директора Metaratings.ru.

Летом в «Акрон» перешли вратарь Александр Васютин, защитники Вячеслав Бардыбахин, Пауло Витор, Родриго Эксоваль, Никита Баранок, Роберто Фернандес, полузащитники Стефан Лончар, Арсений Дмитриев, Солтмурад Бакаев, Максим Кузьмин, Алекса Джурасович, Шерзод Эсанов, Владимир Москвичев, Мавис Тшибота, нападающие Иван Тимошенко, Жилсон Беншимол, Владимир Хубулов, Артем Дзюба. По данным портала Transfermarkt тольяттинцы потратили на новичков 2,22 миллиона евро.