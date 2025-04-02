В «Акроне» назвали Дзюбу национальным героем: «Определенный символ для каждого города»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о статусе нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы среди населения России.

«Во-первых, он национальный герой, не конкретно города Тольятти, а всей страны. Он для каждого города определенный символ за достижения, которые он добился в национальной сборной. Поэтому я бы не делил на города. Безусловно, он заслужил это всей своей карьерой, с точки зрения того, что он добился: титулы, личные достижения. То, что это большая и знаковая фигура для российского футбола никто спорить не будет», — сказал Власов «СЭ».

19 марта Дзюба забил гол в BetBoom Матче Сборной России против Гренады (5:0). Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды. Дзюба опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, также опередив Кержакова.