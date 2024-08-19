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Сегодня, 18:21

В «Акроне» объяснили исчезновение логотипа «Крыльев» с верхнего яруса стадиона в Самаре

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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В пресс-службе «Акрона» ответили на вопрос «СЭ» об исчезновении логотипа «Крыльев Советов» с верхнего яруса стадиона «Солидарность Самара Арена» перед домашним матчем тольяттинцев против «Рубина» в 5-м туре РПЛ.

Встреча проходит в эти минуты. «Акрон» открыл счет в матче против «Рубина» в 5-м туре РПЛ — 1:0. На 9-й минуте отличился полузащитник тольяттинцев Максим Палиенко.

«Мы, как организаторы сегодняшнего матча и как арендаторы посчитали, что достаточно той согласованной символики между клубами, которая была ранее — несколько баннеров, которые находятся на втором ярусе. Что касается логотипа на секторе, мы просто вернули трибуны в первозданный вид, которые были на чемпионате мира 2018 года. Дальше «Крылья» могут сами решать, возвращать это на свои матчи или нет. У нас не было никакого злого умысла по отношению к болельщикам «Крыльев», к самому клубу. Относимся с уважением. Просто обратили внимание на то, что теперь этот сектор немного изменился», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Акрон» проводит домашние матчи в сезоне-2024/25 на «Солидарность Самара Арене» из-за того, что у клуба нет своего стадиона, отвечающего критериям РПЛ. «Крылья Советов» также проводят свои домашние матчи на этой арене.

Футбол
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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