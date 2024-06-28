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Сегодня, 11:48

В «Акроне» объяснили причину ухода воспитанника клуба Барта

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Пресс-служба «Акрона» объяснила причину ухода нападающего команды Руслана Барта.

В пятницу, 28 июня тольяттинцы объявили о том, что 18-летний россиянин продолжит карьеру в одном из клубов Мелбет-Первой лиги. По информации «СЭ», футболист перейдет в «Сочи».

«Мы хотели сохранить игрока, предложили ему достойные условия, более того, заранее инициировали переговоры и заблаговременно, уже в апреле, согласовали основные параметры нового соглашения. В мае также пошли на встречу по улучшению стартовых условий.

Главный тренер и тренерский штаб рассчитывали на игрока в новом сезоне в РПЛ, но футболист принял решение отправиться в клуб Первой лиги, несмотря на дважды озвученное нам подтверждение остаться в команде за несколько дней до перехода», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Барт — воспитанник «Акрона», он провел за основную команду 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
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