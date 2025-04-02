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2 апреля, 20:05

В «Акроне» отреагировали на появление мурала с Дзюбой в Тольятти: «Жители отнеслись благоприятно»

Александр Абустин
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в разговоре с «СЭ» отреагировал на появление мурала с изображением нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы в городе.

«Сложно сказать, можно ли считать символом города, надо понимать что для этого должно произойти. По крайней мере, его можно назвать символом этого сезона в городе. Дальше надо смотреть, насколько будущее Артема будет связывать его и город. То, что он этому городу добавил известности — абсолютно точно. Восприятие символа — это больше к людям, живущим в здесь. Я не самый лучший источник информации, насколько они так воспринимают его», — сказал Власов «СЭ».

Также Власов объяснил, хватает ли текущих достижений Дзюбы, чтобы считать его символом города.

«С учетом того, что жители максимально благоприятно отнеслись к появлению этого граффити, думаю, что большинство хорошего мнения об этом. Сложно сказать, на уровне громкого слова символ, но они точно рады, что Артем представляет клуб на данном этапе своей карьеры. В «Акроне» происходят такие важные свершения в истории российского футбола, думаю, что все рады этому», — добавил Власов.

Дзюба перешел в «Акрон» в осенью 2024 года. В составе клуба из Тольятти форвард провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

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Артем Дзюба
ФК Акрон
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