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Сегодня, 22:39

В «Акроне» рады первому голу Дзюбы за клуб

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов для «СЭ» прокомментировал победу команды в 10-м туре РПЛ над «Ростовом» (2:0) и первой гол нападающего Артема Дзюбы за клуб.

«Отличная игра команды, мы все очень рады победе при такой игре в исполнении ребят. Рады и за Жилсона Беншимола, и за Артема Дзюбу», — сказал Власов «СЭ».

«Акрона» после 10-го тура занимает промежуточное девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября. В этом сезоне 36-летний игрок провел 4 матча, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба радуется голу в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. В 2017-м Дзюба и Карпин чуть не подрались в отеле. Теперь Артем забил «Ростову» первый гол за «Акрон»

Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Ростов

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