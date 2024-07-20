Гендиректор «Акрона»: «Нас пополнят еще два-три игрока, команде нужны вингеры»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал о трансферных планах тольяттинского клуба.

— Во-первых, надо доукомплектовать команду, — приводит слова Власова Metaratings.ru. — Мы не закрыли все позиции, которые хотели. Нас пополнят еще два-три игрока. Во-вторых, надо до конца наладить игровые связи. Не секрет, что состав сильно обновился, но все футболисты не приезжали одновременно. Надо будет поработать над тем, чтобы ребята лучше понимали друг друга на поле, но это уже будет дорабатываться по ходу сезона и в процессе тренировок.

— На какие позиции придут футболисты, которых вы упомянули?

— В первую очередь мы хотим укрепить атакующую треть. Мы укрепились одним нападающим, но нам еще нужны вингеры.

«Акрон» дебютирует в РПЛ. В первом туре чемпионата России команда 20 июля сыграет в Москве с «Локомотивом».