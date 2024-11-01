В «Акроне» сообщили о возвращении Дзюбы к тренировкам в общей группе

В пресс-службе «Акрона» сообщили «СЭ», что нападающий команды Артем Дзюба приступил к тренировкам в общей группе.

«Артем Дзюба приступил к занятиям в общей группе. Решение о его включении в заявку на матч будет принимать тренерский штаб относительно его реакции на нагрузку после этапа восстановления», — заявили «СЭ» в клубе.

21 октября стало известно, что дополнительное медицинское обследование подтвердило у нападающего мышечное повреждение, которое игрок получил в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом». 36-летний Дзюба получил повреждение на 9-й минуте и был заменен.

В нынешнем сезоне форвард провел 5 матчей в чемпионате России, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами.