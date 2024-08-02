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Сегодня, 17:45

В «Акроне» заявили, что не планировали приглашать Джикию и Дзюбу

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос о возможном переходе Георгия Джикии и Артема Дзюбы в тольяттинский клуб.

«Мы рассматриваем многих футболистов. Конечно, мы знаем финансовые реалии клуба. Но важно не только финансы, но и стилевые особенности тренерского штаба. В наш лонг/шорт-листы Джикия и Дзюба не входили», — сказал Власов.

Владелец «Акрона» Павел Морозов также озвучил задачи, стоящие перед клубом на сезон.

«Мы не ставим неамбициозных задач. Конечно, мы идем от игры к игре. Нужно развивать клуб и команду. Что важнее — результат или красивый футбол? Мы должны играть в красивый атакующий футбол. Добиваться результата через красивый футбол», — заявил Морозов.

«Акрон» был основан в 2018 году, сезон-2024/25 стал для клуба дебютным в РПЛ. Ранее в руководстве клуба заявили, что не пользуются деньгами из бюджета региона.

Артем Дзюба
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Акрон
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