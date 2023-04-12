В «Актобе» подтвердили интерес российских клубов к казахстанцу Максиму Самородову

Пресс-атташе «Актобе» Асет Жомарт высказался об интересе к казахскому футболисту Максиму Самородову со стороны «Локомотива» и «Ростова».

«Да, интерес к Самородову со стороны российских клубов действительно есть. Кроме того, за ним следят и некоторые зарубежные команды. Однако, никаких официальных предложений в «Актобе» на данный момент не поступало», — приводит слова Жомарта Sport24.

20-летний Самородов подписал новый контракт с «Актобе» в январе 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 450 тысяч евро.