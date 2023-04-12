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12 апреля, 23:43

В «Актобе» подтвердили интерес российских клубов к казахстанцу Максиму Самородову

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Пресс-атташе «Актобе» Асет Жомарт высказался об интересе к казахскому футболисту Максиму Самородову со стороны «Локомотива» и «Ростова».

«Да, интерес к Самородову со стороны российских клубов действительно есть. Кроме того, за ним следят и некоторые зарубежные команды. Однако, никаких официальных предложений в «Актобе» на данный момент не поступало», — приводит слова Жомарта Sport24.

20-летний Самородов подписал новый контракт с «Актобе» в январе 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 450 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-12-aktobe-podtverdil-chto-rossiyskiye-kluby-proyavlyali-interes-k-kazakhskomu-vingeru-kluba-samorodovu
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