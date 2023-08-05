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Сегодня, 14:20

В «Алании» подтвердили предложение «Оренбурга» по переходу форварда Машукова

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев подтвердил предложение «Оренбурга» по переходу 28-летнего форварда Ислама Машукова. Ранее об этом сообщал «СЭ».

«Знаем об интересе «Оренбурга» к Исламу. Мы ответили на письмо, но там не было указано никаких условий: ни выкупа, ни аренды или трансфера. Конкретики никакой нет. Было предложение о желании приобрести футболиста и на этом все закончилось.

Конечно, не хотели бы его отпускать. Ислам — наш ведущий игрок. Тем более, сезон уже начался. Нет большого желания отпускать такого игрока. Но готовы рассмотреть предложение, которое устроит клуб и будет выгодно футболисту», — цитирует руководителя Sport24.

Форвард выступает за команду из Владикавказа с июля 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В прошлом сезоне Машуков сыграл 28 матчей за «Аланию», забил 7 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Оренбург
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