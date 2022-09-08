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8 сентября, 14:08

В «Аланьяспоре» ответили на вопрос о переходе Мевли в «Спартак»

Микеле Антонов
Миха Мевля (в центре).
Фото Global Look Press

Генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, возможен ли переход защитника турецкой команды Михи Мевли в «Спартак».

«Пока еще ничего не ясно. Могу сказать, что, несмотря на скорое закрытие трансферного окна в России, переход Мевли в «Спартак» до сих пор возможен», — сказал Чавушоглу «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал о переговорах «Спартака» с «Аланьяспором» по трансферу Мевли.

Мевля выступает за «Аланьяспор» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне 32-летний словенец принял участие в 1 матче команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

Миха Мевля. «Спартак» отчаялся: берет возрастного экс-защитника «Зенита», почти не игравшего полгода

Миха Мевля
Футбол
РПЛ
ФК Аланьяспор
ФК Спартак (Москва)
64
8
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