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Сегодня, 14:06

В «Алавесе» подтвердили интерес к Баринову

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринова.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что испанский клуб предложил железнодорожникам за трансфер игрока 3 миллиона евро, а футболисту — зарплату в 700 тысяч евро. Однако Баринов отказался, поскольку сейчас получает в два раза больше. Также хавбеком интересуются клубы из Франции и Турции.

«Нам нравится Баринов, но на сегодняшний день заполучить его в команду было бы невозможно», — сказал Фернандес «СЭ».

В прошедшем сезоне Баринов провел 32 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт 27-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
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