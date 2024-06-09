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Сегодня, 21:43

В «Америке» опровергли слухи о запросе в «Зенит» по трансферу Кассьерры

Алина Савинова
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Вице-президент мексиканской «Америки» Сантьяго Баньос прокомментировал слухи о том, что клуб делал запрос в «Зенит» по трансферу нападающего Маттео Кассьерры.

«Клуб запросил условия трансфера Кассьерры? Это неправда», — цитирует Баньоса Sport24.

В сезоне-2023/24 Кассьерра принял участие в 38 играх сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач. Колумбиец стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша РПЛ.

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в 2022 году. Контракт 27-летнего игрока с питерцами рассчитан до 2027-го.

Источник: Sport24
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
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