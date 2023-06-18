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Сегодня, 19:00

В «Андерлехте» опровергли новость об интересе к нападающему «Спартака» Николсону

Микеле Антонов
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В пресс-службе «Андерлехта» ответили на вопрос «СЭ» о заинтересованности клуба в трансфере нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

«Мы не реагируем на трансферные слухи. Вдобавок, можем отметить, что мы вообще не слышали ранее о таком футболисте применимо к «Андерлехту», — сообщили «СЭ» в пресс-службе команды.

Ранее издание Metaratings.ru. сообщило, что «Андерлехт» был готов приобрести форварда «Спартака» Шамара Николсона за 5 миллионов евро.

3 июня появилась информация о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на Николсона, о чем испанский специалист сообщил самому игроку.

Николсон перешел в «Спартак» в 2022 году. В сезоне-2022/23 26-летний ямаец провел 22 матча за красно-белых в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Футбол
РПЛ
ФК Андерлехт
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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