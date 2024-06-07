В «Арарат-Армения» сообщили, что получили запрос «Химок» по трансферу Йенне

Генеральный директор ереванского «Арарат-Армения» Погос Галстян прокомментировал «СЭ» интерес «Химок» к нигерийскому футболисту Тентону Йенне.

«Разговоры о переходе Йенне есть. «Химки» прислали официальный запрос на полноценный трансфер. Мы им ответили, теперь ждем их решение. Это обычный процесс, о котором больше сказать не могу», — сообщил Галстян «СЭ».

Йенне в прошлом сезоне провел 36 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.