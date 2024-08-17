В арендном соглашении Бакаева нет пункта о запрете на участие в матчах против «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о пропуске полузащитником «Химок» Зелимханом Бакаевым матча против петербуржцев в 5-туре РПЛ. 28-летний хавбек выступает за подмосковную команду на правах аренды.

— Существует ли в арендном соглашении пункт, в связи с которым Бакаеву нельзя играть против «Зенита»?

— Не существует.

В субботу подмосковный клуб анонсировал проведение автограф-сессии с участием футболиста перед игрой с сине-бело-голубыми, которая пройдет в воскресенье, 18 августа, на «Арене Химки». Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

В этом сезоне Бакаев провел за «Химки» 3 матча и забил 1 гол.