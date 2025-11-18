Видео
18 ноября, 22:45

В Аргентине назвали возможным трансфер Лусиано в «Ривер Плейт»: «Нападающий недоволен игровым временем»

Микеле Антонов
Корреспондент
Лусиано Гонду.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Аргентинский журналист Эрнан Кастильо, освещающий жизнь «Ривер Плейт», ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего «Зенита» Лусиано в аргентинский клуб.

Ранее издание TyC Sports сообщило, что аргентинский клуб связался с сине-бело-голубыми по поводу возможной аренды 24-летнего игрока с правом или обязательством выкупа и ждет следующего шага от «Зенита», чтобы продолжить переговоры. Сам футболист согласен на переход.

«Этот трансфер действительно возможен. Лусиано недоволен своим игровым временем. Плюс к этому, «Риверу» как раз нужен футболист на позицию нападающего», — сказал Кастильо «СЭ».

Гонду перешел в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Контракт аргентинца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2028-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро.

6

  • Ivan

    Очевидно лучший нап Зенита, Богданыч прозрей уже. Как у Соболя может быть больше времени на поле не понятно.

    19.11.2025

  • Serg D

    Сильный игрок! Его бы к нам, в ЦСКА! Ему от нас время игровое до и больше, а он нам голы штамповал бы))!

    19.11.2025

  • svs

    Не говори. Помню когда Зенит продал Рондона из-за лимита... До сих пор играет на высшем уровне.

    18.11.2025

  • Андрей Недобрый

    Йо"аный лимит..Так скоро в нашем футболе останутся одни Уруновы и Мирзоевы..

    18.11.2025

  • Roma Vedenichkin

    соответственно хорошего " напа" в аренду отдавть не смысла. Если он хорош-выкупайте(какая на хрен аренда) !А так согласен, что он я вно ни чета петушаре, который получает почему-то больше игрового времени!

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Хороший нап,именно нап,чеб там Богданыч не трындил!Ну да ему,великому,виднее!)

    18.11.2025

    Футбол
    ФК Зенит
    ФК Ривер Плейт
    Лусиано Гонду
