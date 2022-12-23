В «Арсенале» поддержали возможный переход РФС в АФК

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Чего нам ждать, если мы нигде не участвуем? Если руководство примет решение перейти в другую структуру, это будет правильно. Мы же не знаем, насколько нас отстранили. Нам нужна практика, нужно играть с сильными командами. Пока мы находимся в подвешенном состоянии. Перейти в Азию было бы хорошо», — сказал Аджоев «СЭ».

23 декабря состоится заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.