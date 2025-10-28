В ассоциации спортивных комментаторов России высказались о хейте в адрес Черданцева: «Критиковать будут всегда»

Председатель Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе российского комментатора Георгия Черданцева. «Критиковать кого-то — последнее дело, гораздо сложнее что-то сделать. Жору я давно знаю. У нас лауреатом премии «Голос спорта» был Генич и Трушечкин. Черданцев несколько раз был номинантом, но победителем не стал. На мой взгляд, это несправедливо. Недавний матч между ЦСКА и «Спартаком» он отработал очень хорошо. Комментаторов критиковали и будут критиковать всегда. Это я еще помню с советских времен. Тогда Хазанов пародировал Озерова, Махарадзе, Маслаченко и других. Критиковать будут всегда», — сказал Ефимов «СЭ». Ранее Черданцев подвергался критике со стороны болельщиков из-за того, что он называл итальянцем главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

тихоновнавсегда Сейчас нет комментаторов! Одного могу выделить,который реально комментирует то,что видит,и то он в "черном списке" у черданцевых,геничей,шнякиных... Александр Елагин,хочется слышать Вас как можно чаще! 29.10.2025

тихоновнавсегда Из тамошней секты только Генич разбирается в предмете. И то, только потому, что играл на приличном уровне. Вы серьезно? Надеюсь это шутка. 29.10.2025

Petr Bitkin Присоединяюсь :) 29.10.2025

Старшой0754 Никогда не слушую коментаторов, никого и никогда. 29.10.2025

Бен Ричардс Работодатель ипотечника смотрит на поле в ВИП-ложе на "баклан-арене" и его все устравает. Кому не нравятся подобострастные повизгивания в микрофон может выключить звук. Лично я так и поступаю, а его посиделки после матчей давно не смотрю, поэтому он меня не раздражает. Вот кто стал раздражать, так это Шнякин, даже среди остальных на этом канале как д.... Придется и с ним звук отключать. Только Генич там пока еще держится, но тоже дрейфует к Шнякину. 29.10.2025

Упёртый русский А мне Черданцев нравится. По мне, он сейчас лучший спортивный комментатор нашего ТВ. Спокойно, аргументированно, без истерик, с нормальной дикцией. Критиканов много в комментах, по любой новости - лишь бы кого изгадить, но вообще-то в жизни надо быть настроенным положительно. Если нет явных косяков и хороший комментарий - можно и похвалить человека. Сравнишь вот Черданцева с Губером или с тем же Шмурновым... Да он будет Богом репортажа, честное слово! 29.10.2025

AlAr Подскажите мне кто знает комментатора А. Ефимова? А ведь он якобы легенда комментаторского дела и возглавляет Российскую ассоциацию спортивных комментаторов (РАСК)! 29.10.2025

Пан Юзеф Ну Черданцев как комментатор даже не плох, а безобразен. 29.10.2025

Belousov Его Манделака выдавила, он сейчас на Окко работает начальником, собрал хорошую команду, приятно послушать. 29.10.2025

rac135 Что за глупость) В Рассее нет комментаторов, а есть дикторы, зачитывающие написанный и утвержденный текст и по указке режиссера орущие "Гол, гол, гол" или "ГОООООЛ") 29.10.2025

курганец Вроде, Ефимов, журналист: должен понимать в языке и разбираться в значении слов. Но критковать и пародировать - это, как раньше говорили (в той же Одессе), немного не то. Пародируют тех, кого в народе почитают. А критикуют тех, кто не нравится. Ведь никто же не пародирует серую массу. Из тамошней секты только Генич разбирается в предмете. И то, только потому, что играл на приличном уровне. Сколько им семинаров ни проводи, они все равно в элементарных судейских действиях не разбираются, как и в титрах трансляции. А с жонглированием русским языком - просто полный аут! Из последнего, что удалось посмотреть: "КОРПУСИШКО заложил Батраков для удара"... 29.10.2025

С детства за Уралмаш! Из футбольных комментаторов Чердак - худший, и не понимать это может только идиот... 29.10.2025

ViktorDiktor® Пусть пельмени с чипсами рекламирует, у него это лучше получается!:joy: 29.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Самый адекватный из всех футбольных коментаторов это Владимир Стогниенко, но его почему то нет в эфире?! 29.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Почему Жора-ипотека?! 29.10.2025

АндрейЕвгеньевич Этот вопящий нечеловеческим голосом человек.. не может быть комментатором.. Увы, можно надеть модный пиджак, линзы вместо очков.. Но всё равно остаться вопящей выпью.. 28.10.2025

Diman_madridista Нормальный комментатор. С хорошей телевизионной карьерой. Его хейтят только диванные др... дзюбы и старые п... дуны, завидующие ему и его возможности взять ипотеку (если, конечно, история с ипотекой это правда) 28.10.2025

Колостомин Беда Черданцева в том что он глуповат Он комментировал ЛЧ и весь матч долдонил что игру не нужно смотреть потому что у команд скоро более важные матчи в национальных чемпионатах лепил чушь что итальянские клубы проигрывают в Европе из-за того что для них чемпионат Италии важнее рассказывал какой у нас напряжённый чемпионат по сравнению с другими хотя он самый короткий только 30 туров так мало никто нигде не играет 28.10.2025

ФОКСИ Шнякин, Журавель , Нагучев, Масаковский занимаются "реальным делом"?....ну-ну....реальный деловой пацан..... 28.10.2025

Nik пургомет вместе с губошлеповым 28.10.2025

Пень Джаб.UA* Пародируют лучших, а не это гуано 28.10.2025

oiv1vio А как ты оцениваешь тех, кто здесь, на сайте, пишет комментарии? Это хорошие комментаторы или сборище горлопнов, идиотов и просто неудачников, повышающих своё самомнение путём охаивания тех, кто занимается реальным делом. 28.10.2025

hovawart645 Проблема сегодняшних комментаторов в том, что в их комментариях больше их самих, чем футбола... 28.10.2025

Slim Tallers И Жора-ипотека, и Трушечкин плохие комментаторы,хотя есть ещё Шнякин. Тот просто идиот. Хорошие комментаторы не орут а комментируют. При всей моей нелюбви к покойному Уткину как к человеку,эти горлопаны ему в подмётки не годятся. 28.10.2025

Gordon Нет слова "хейт" в русском языке! Позорище... Значительно большее, чем небольшая неточность Черданцева. 28.10.2025

URMA Вот это правильно!. Наплевать на критику и растереть!. Не уди вительно,что у нас такие репортажи, в которых болельщики отключают звук. Ну если в ассоциации спортивных репортеров такие установки,тогда почему же вы критикуете судей?. Обвиняя их во всех смертных грехах. Или они не люди и им нельзя ошибаться?.Или это другое?. 28.10.2025