В ассоциации спортивных комментаторов России высказались о хейте в адрес Черданцева: «Критиковать будут всегда»

28 октября, 19:40
Председатель Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе российского комментатора Георгия Черданцева.
«Критиковать кого-то — последнее дело, гораздо сложнее что-то сделать. Жору я давно знаю. У нас лауреатом премии «Голос спорта» был Генич и Трушечкин. Черданцев несколько раз был номинантом, но победителем не стал. На мой взгляд, это несправедливо. Недавний матч между ЦСКА и «Спартаком» он отработал очень хорошо. Комментаторов критиковали и будут критиковать всегда. Это я еще помню с советских времен. Тогда Хазанов пародировал Озерова, Махарадзе, Маслаченко и других. Критиковать будут всегда», — сказал Ефимов «СЭ».
Ранее Черданцев подвергался критике со стороны болельщиков из-за того, что он называл итальянцем главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
тихоновнавсегда
Сейчас нет комментаторов! Одного могу выделить,который реально комментирует то,что видит,и то он в "черном списке" у черданцевых,геничей,шнякиных... Александр Елагин,хочется слышать Вас как можно чаще!
29.10.2025
тихоновнавсегда
Из тамошней секты только Генич разбирается в предмете. И то, только потому, что играл на приличном уровне. Вы серьезно? Надеюсь это шутка.
29.10.2025
Petr Bitkin
Присоединяюсь :)
29.10.2025
Старшой0754
Никогда не слушую коментаторов, никого и никогда.
29.10.2025
Бен Ричардс
Работодатель ипотечника смотрит на поле в ВИП-ложе на "баклан-арене" и его все устравает. Кому не нравятся подобострастные повизгивания в микрофон может выключить звук. Лично я так и поступаю, а его посиделки после матчей давно не смотрю, поэтому он меня не раздражает. Вот кто стал раздражать, так это Шнякин, даже среди остальных на этом канале как д.... Придется и с ним звук отключать. Только Генич там пока еще держится, но тоже дрейфует к Шнякину.
29.10.2025
Упёртый русский
А мне Черданцев нравится. По мне, он сейчас лучший спортивный комментатор нашего ТВ. Спокойно, аргументированно, без истерик, с нормальной дикцией. Критиканов много в комментах, по любой новости - лишь бы кого изгадить, но вообще-то в жизни надо быть настроенным положительно. Если нет явных косяков и хороший комментарий - можно и похвалить человека. Сравнишь вот Черданцева с Губером или с тем же Шмурновым... Да он будет Богом репортажа, честное слово!
29.10.2025
AlAr
Подскажите мне кто знает комментатора А. Ефимова? А ведь он якобы легенда комментаторского дела и возглавляет Российскую ассоциацию спортивных комментаторов (РАСК)!
29.10.2025
Пан Юзеф
Ну Черданцев как комментатор даже не плох, а безобразен.
29.10.2025
Belousov
Его Манделака выдавила, он сейчас на Окко работает начальником, собрал хорошую команду, приятно послушать.
29.10.2025
rac135
Что за глупость) В Рассее нет комментаторов, а есть дикторы, зачитывающие написанный и утвержденный текст и по указке режиссера орущие "Гол, гол, гол" или "ГОООООЛ")
29.10.2025
курганец
Вроде, Ефимов, журналист: должен понимать в языке и разбираться в значении слов. Но критковать и пародировать - это, как раньше говорили (в той же Одессе), немного не то. Пародируют тех, кого в народе почитают. А критикуют тех, кто не нравится. Ведь никто же не пародирует серую массу. Из тамошней секты только Генич разбирается в предмете. И то, только потому, что играл на приличном уровне. Сколько им семинаров ни проводи, они все равно в элементарных судейских действиях не разбираются, как и в титрах трансляции. А с жонглированием русским языком - просто полный аут! Из последнего, что удалось посмотреть: "КОРПУСИШКО заложил Батраков для удара"...
29.10.2025
С детства за Уралмаш!
Из футбольных комментаторов Чердак - худший, и не понимать это может только идиот...
29.10.2025
ViktorDiktor®
Пусть пельмени с чипсами рекламирует, у него это лучше получается!:joy:
29.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Самый адекватный из всех футбольных коментаторов это Владимир Стогниенко, но его почему то нет в эфире?!
29.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Почему Жора-ипотека?!
29.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Этот вопящий нечеловеческим голосом человек.. не может быть комментатором.. Увы, можно надеть модный пиджак, линзы вместо очков.. Но всё равно остаться вопящей выпью..
28.10.2025
Diman_madridista
Нормальный комментатор. С хорошей телевизионной карьерой. Его хейтят только диванные др... дзюбы и старые п... дуны, завидующие ему и его возможности взять ипотеку (если, конечно, история с ипотекой это правда)
28.10.2025
Колостомин
Беда Черданцева в том что он глуповат Он комментировал ЛЧ и весь матч долдонил что игру не нужно смотреть потому что у команд скоро более важные матчи в национальных чемпионатах лепил чушь что итальянские клубы проигрывают в Европе из-за того что для них чемпионат Италии важнее рассказывал какой у нас напряжённый чемпионат по сравнению с другими хотя он самый короткий только 30 туров так мало никто нигде не играет
28.10.2025
ФОКСИ
Шнякин, Журавель , Нагучев, Масаковский занимаются "реальным делом"?....ну-ну....реальный деловой пацан.....
28.10.2025
Nik
пургомет вместе с губошлеповым
28.10.2025
Пень Джаб.UA*
Пародируют лучших, а не это гуано
28.10.2025
oiv1vio
А как ты оцениваешь тех, кто здесь, на сайте, пишет комментарии? Это хорошие комментаторы или сборище горлопнов, идиотов и просто неудачников, повышающих своё самомнение путём охаивания тех, кто занимается реальным делом.
28.10.2025
hovawart645
Проблема сегодняшних комментаторов в том, что в их комментариях больше их самих, чем футбола...
28.10.2025
Slim Tallers
И Жора-ипотека, и Трушечкин плохие комментаторы,хотя есть ещё Шнякин. Тот просто идиот. Хорошие комментаторы не орут а комментируют. При всей моей нелюбви к покойному Уткину как к человеку,эти горлопаны ему в подмётки не годятся.
28.10.2025
Gordon
Нет слова "хейт" в русском языке! Позорище... Значительно большее, чем небольшая неточность Черданцева.
28.10.2025
URMA
Вот это правильно!. Наплевать на критику и растереть!. Не уди вительно,что у нас такие репортажи, в которых болельщики отключают звук. Ну если в ассоциации спортивных репортеров такие установки,тогда почему же вы критикуете судей?. Обвиняя их во всех смертных грехах. Или они не люди и им нельзя ошибаться?.Или это другое?.
28.10.2025
Кот
Председатель Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов: "Критиковать кого-то — последнее дело... Комментаторов критиковали и будут критиковать всегда... Хазанов пародировал Озерова, Махарадзе, Маслаченко и других." ------------------------------ Алё, Ефимов, уже не морочьте нам голову — в исполнении Хазанова это были шутливые пародии, а не критика. В одном вы абсолютно правы — подавляющему большинству сегодняшних футбольных комментаторов никакая критика действительно уже не поможет — только метла ! Поганая !...
28.10.2025