28 октября, 19:40

В ассоциации спортивных комментаторов России высказались о хейте в адрес Черданцева: «Критиковать будут всегда»

Александр Абустин
корреспондент

Председатель Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе российского комментатора Георгия Черданцева.

«Критиковать кого-то — последнее дело, гораздо сложнее что-то сделать. Жору я давно знаю. У нас лауреатом премии «Голос спорта» был Генич и Трушечкин. Черданцев несколько раз был номинантом, но победителем не стал. На мой взгляд, это несправедливо. Недавний матч между ЦСКА и «Спартаком» он отработал очень хорошо. Комментаторов критиковали и будут критиковать всегда. Это я еще помню с советских времен. Тогда Хазанов пародировал Озерова, Махарадзе, Маслаченко и других. Критиковать будут всегда», — сказал Ефимов «СЭ».

Ранее Черданцев подвергался критике со стороны болельщиков из-за того, что он называл итальянцем главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

27

  • тихоновнавсегда

    Сейчас нет комментаторов! Одного могу выделить,который реально комментирует то,что видит,и то он в "черном списке" у черданцевых,геничей,шнякиных... Александр Елагин,хочется слышать Вас как можно чаще!

    29.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Из тамошней секты только Генич разбирается в предмете. И то, только потому, что играл на приличном уровне. Вы серьезно? Надеюсь это шутка.

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Присоединяюсь :)

    29.10.2025

  • Старшой0754

    Никогда не слушую коментаторов, никого и никогда.

    29.10.2025

  • Бен Ричардс

    Работодатель ипотечника смотрит на поле в ВИП-ложе на "баклан-арене" и его все устравает. Кому не нравятся подобострастные повизгивания в микрофон может выключить звук. Лично я так и поступаю, а его посиделки после матчей давно не смотрю, поэтому он меня не раздражает. Вот кто стал раздражать, так это Шнякин, даже среди остальных на этом канале как д.... Придется и с ним звук отключать. Только Генич там пока еще держится, но тоже дрейфует к Шнякину.

    29.10.2025

  • Упёртый русский

    А мне Черданцев нравится. По мне, он сейчас лучший спортивный комментатор нашего ТВ. Спокойно, аргументированно, без истерик, с нормальной дикцией. Критиканов много в комментах, по любой новости - лишь бы кого изгадить, но вообще-то в жизни надо быть настроенным положительно. Если нет явных косяков и хороший комментарий - можно и похвалить человека. Сравнишь вот Черданцева с Губером или с тем же Шмурновым... Да он будет Богом репортажа, честное слово!

    29.10.2025

  • AlAr

    Подскажите мне кто знает комментатора А. Ефимова? А ведь он якобы легенда комментаторского дела и возглавляет Российскую ассоциацию спортивных комментаторов (РАСК)!

    29.10.2025

  • Пан Юзеф

    Ну Черданцев как комментатор даже не плох, а безобразен.

    29.10.2025

  • Belousov

    Его Манделака выдавила, он сейчас на Окко работает начальником, собрал хорошую команду, приятно послушать.

    29.10.2025

  • rac135

    Что за глупость) В Рассее нет комментаторов, а есть дикторы, зачитывающие написанный и утвержденный текст и по указке режиссера орущие "Гол, гол, гол" или "ГОООООЛ")

    29.10.2025

  • курганец

    Вроде, Ефимов, журналист: должен понимать в языке и разбираться в значении слов. Но критковать и пародировать - это, как раньше говорили (в той же Одессе), немного не то. Пародируют тех, кого в народе почитают. А критикуют тех, кто не нравится. Ведь никто же не пародирует серую массу. Из тамошней секты только Генич разбирается в предмете. И то, только потому, что играл на приличном уровне. Сколько им семинаров ни проводи, они все равно в элементарных судейских действиях не разбираются, как и в титрах трансляции. А с жонглированием русским языком - просто полный аут! Из последнего, что удалось посмотреть: "КОРПУСИШКО заложил Батраков для удара"...

    29.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Из футбольных комментаторов Чердак - худший, и не понимать это может только идиот...

    29.10.2025

  • ViktorDiktor®

    Пусть пельмени с чипсами рекламирует, у него это лучше получается!:joy:

    29.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Самый адекватный из всех футбольных коментаторов это Владимир Стогниенко, но его почему то нет в эфире?!

    29.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Почему Жора-ипотека?!

    29.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Этот вопящий нечеловеческим голосом человек.. не может быть комментатором.. Увы, можно надеть модный пиджак, линзы вместо очков.. Но всё равно остаться вопящей выпью..

    28.10.2025

  • Diman_madridista

    Нормальный комментатор. С хорошей телевизионной карьерой. Его хейтят только диванные др... дзюбы и старые п... дуны, завидующие ему и его возможности взять ипотеку (если, конечно, история с ипотекой это правда)

    28.10.2025

  • Колостомин

    Беда Черданцева в том что он глуповат Он комментировал ЛЧ и весь матч долдонил что игру не нужно смотреть потому что у команд скоро более важные матчи в национальных чемпионатах лепил чушь что итальянские клубы проигрывают в Европе из-за того что для них чемпионат Италии важнее рассказывал какой у нас напряжённый чемпионат по сравнению с другими хотя он самый короткий только 30 туров так мало никто нигде не играет

    28.10.2025

  • ФОКСИ

    Шнякин, Журавель , Нагучев, Масаковский занимаются "реальным делом"?....ну-ну....реальный деловой пацан.....

    28.10.2025

  • Nik

    пургомет вместе с губошлеповым

    28.10.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Пародируют лучших, а не это гуано

    28.10.2025

  • oiv1vio

    А как ты оцениваешь тех, кто здесь, на сайте, пишет комментарии? Это хорошие комментаторы или сборище горлопнов, идиотов и просто неудачников, повышающих своё самомнение путём охаивания тех, кто занимается реальным делом.

    28.10.2025

  • hovawart645

    Проблема сегодняшних комментаторов в том, что в их комментариях больше их самих, чем футбола...

    28.10.2025

  • Slim Tallers

    И Жора-ипотека, и Трушечкин плохие комментаторы,хотя есть ещё Шнякин. Тот просто идиот. Хорошие комментаторы не орут а комментируют. При всей моей нелюбви к покойному Уткину как к человеку,эти горлопаны ему в подмётки не годятся.

    28.10.2025

  • Gordon

    Нет слова "хейт" в русском языке! Позорище... Значительно большее, чем небольшая неточность Черданцева.

    28.10.2025

  • URMA

    Вот это правильно!. Наплевать на критику и растереть!. Не уди вительно,что у нас такие репортажи, в которых болельщики отключают звук. Ну если в ассоциации спортивных репортеров такие установки,тогда почему же вы критикуете судей?. Обвиняя их во всех смертных грехах. Или они не люди и им нельзя ошибаться?.Или это другое?.

    28.10.2025

  • Кот

    Председатель Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов: "Критиковать кого-то — последнее дело... Комментаторов критиковали и будут критиковать всегда... Хазанов пародировал Озерова, Махарадзе, Маслаченко и других." ------------------------------ Алё, Ефимов, уже не морочьте нам голову — в исполнении Хазанова это были шутливые пародии, а не критика. В одном вы абсолютно правы — подавляющему большинству сегодняшних футбольных комментаторов никакая критика действительно уже не поможет — только метла ! Поганая !...

    28.10.2025

    Георгий Черданцев
