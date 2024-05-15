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Сегодня, 18:41

В «Атлетико» отреагировали на информацию об интересе к Тюкавину

Руслан Минаев
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Директор «Атлетико» по связям с общественностью Хуан Хосе Анаут прокомментировал информацию об интересе мадридцев к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«Нам ничего не известно об интересе к Константину Тюкавину», — цитирует Анаута matchtv.ru.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем 21-летнего форварда.

В текущем сезоне Тюкавин провел 36 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

«Атлетико» интересуется Тюкавиным? Уедет ли форвард летом в Европу? Инсайды «СЭ»

Источник: matchtv.ru
Футбол
ФК Атлетико
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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