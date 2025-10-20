В «Атлетико» заявили об отсутствии информации по интересу к Кисляку и Батракову

В пресс-службе «Атлетико» ответили на вопрос «СЭ» об интересе к футболистам сборной России Матвею Кисляку и Алексею Батракову.

«Атлетико» следит за Кисляком и Батраковым? У нас нет никакой информации об этом», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Sport24 сообщал, что скауты «Атлетико» присутствовали на матчах России и Боливии, а также на встрече ЦСКА с «Локомотивом».

Контракт 20-летнего Батракова с «Локомотивом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро. В этом сезоне Батраков забил 12 голов и сделал 3 результативных паса в 16 играх.

Всего Кисляк сыграл 60 матчей за основную команду армейцев, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2029 года.