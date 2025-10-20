В «Атлетико» заявили об отсутствии информации по интересу к Кисляку и Батракову

20 октября, 15:15
В пресс-службе «Атлетико» ответили на вопрос «СЭ» об интересе к футболистам сборной России Матвею Кисляку и Алексею Батракову.
«Атлетико» следит за Кисляком и Батраковым? У нас нет никакой информации об этом», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Ранее Sport24 сообщал, что скауты «Атлетико» присутствовали на матчах России и Боливии, а также на встрече ЦСКА с «Локомотивом».
Контракт 20-летнего Батракова с «Локомотивом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро. В этом сезоне Батраков забил 12 голов и сделал 3 результативных паса в 16 играх.
Всего Кисляк сыграл 60 матчей за основную команду армейцев, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2029 года.
Позвоните ещё в "Барселону" и спросите, насколько им интересен Пиняев, в "Реале" осведомитесь об интересе к Умярову, а в "Баварии" обязательно разузнайте об интересе к Круговому. А то мы не знаем и очень переживаем.
Да как так то?
А у кого еще отсутствует интерес?
Где набирают этих дурачков!?
О боже! Клопп не возглавит московский Спартак! Батраков и Кисляк не интересуют Атлетико! Какой глобальный интерес к российскому футболу!
Товарищ Микеле!А что заявили в других европейских клубах Италии,Германии,Франции,той же Испании???
Я всегда за то, чтобы сведения проверялись у первоисточника. Но, черт возьми, первоисточник-то Sport24, а не "Атлетико")))
Трансферы любят тишину. Ни один уважающий себя клуб не будет на каждом углу рассказывать, каких игроков они ведут.
СЭ звонит в клубы и спрашивает, нужны ли им эти двое. Неадекваты…
Следят, следят, просто не признаются:grinning:
Вывешивайте какие угодно вы серы об интересе Европы о батракове и кисляке, об интересе и цене. НЕ СТОИТ ни один из них и десятке лямов. Они еще и в РПЛ на стабильность не наиграли.
Уже не смешно...
