Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

20 октября, 15:15

В «Атлетико» заявили об отсутствии информации по интересу к Кисляку и Батракову

Микеле Антонов
Корреспондент

В пресс-службе «Атлетико» ответили на вопрос «СЭ» об интересе к футболистам сборной России Матвею Кисляку и Алексею Батракову.

«Атлетико» следит за Кисляком и Батраковым? У нас нет никакой информации об этом», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Sport24 сообщал, что скауты «Атлетико» присутствовали на матчах России и Боливии, а также на встрече ЦСКА с «Локомотивом».

Контракт 20-летнего Батракова с «Локомотивом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро. В этом сезоне Батраков забил 12 голов и сделал 3 результативных паса в 16 играх.

Всего Кисляк сыграл 60 матчей за основную команду армейцев, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2029 года.

13

  • Gordon

    Позвоните ещё в "Барселону" и спросите, насколько им интересен Пиняев, в "Реале" осведомитесь об интересе к Умярову, а в "Баварии" обязательно разузнайте об интересе к Круговому. А то мы не знаем и очень переживаем.

    23.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да как так то?

    20.10.2025

  • Старшой0754

    А у кого еще отсутствует интерес?

    20.10.2025

  • crazymax

    Где набирают этих дурачков!?

    20.10.2025

  • Garryman

    О боже! Клопп не возглавит московский Спартак! Батраков и Кисляк не интересуют Атлетико! Какой глобальный интерес к российскому футболу!

    20.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Товарищ Микеле!А что заявили в других европейских клубах Италии,Германии,Франции,той же Испании???

    20.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Я всегда за то, чтобы сведения проверялись у первоисточника. Но, черт возьми, первоисточник-то Sport24, а не "Атлетико")))

    20.10.2025

  • Олег

    Трансферы любят тишину. Ни один уважающий себя клуб не будет на каждом углу рассказывать, каких игроков они ведут.

    20.10.2025

  • Grinopel

    СЭ звонит в клубы и спрашивает, нужны ли им эти двое. Неадекваты…

    20.10.2025

  • AnTaras

    Следят, следят, просто не признаются:grinning:

    20.10.2025

  • руслан магомедов

    Вывешивайте какие угодно вы серы об интересе Европы о батракове и кисляке, об интересе и цене. НЕ СТОИТ ни один из них и десятке лямов. Они еще и в РПЛ на стабильность не наиграли.

    20.10.2025

  • ТИМ

    Уже не смешно...

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Алексей Батраков
    Матвей Кисляк
    Футбол
    ФК Атлетико
    Читайте также
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя