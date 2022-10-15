В «Атлетико» заявили об отсутствии интереса к Карраскалю

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Директор по коммуникациям «Атлетико» Хуан Хосе Анаут в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.
«Атлетико» действительно интересуется Карраскалем? У нас нет никакой информации насчет этих слухов", — сказал Анаут «СЭ».
Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 колумбиец забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 12 матчах за армейцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 9 миллионов евро.
Информация об интересе «Атлетико» к Карраскалю появилась в испанских СМИ 13 октября.
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