В «Аяксе» назвали неправдой информацию о том, что клуб находится в процессе покупки Сперцяна

Глава королевского футбольного союза Нидерландов и председатель наблюдательного совета «Аякса» Михаэль ван Праг поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«В субботу утром я прочитал в интернете, что «Аякс» находится в процессе покупки армянина Сперцяна. Как, черт возьми, эти слухи туда попали? Это просто неправда. Просто кто-то выдумал, и это уже три дня в интернете. Ерунда. Это совершенно исключено», — цитирует ван Прага ajaxshowtime.

5 июня журналист Руди Галетти сообщал, что 24-летним армянским хавбеком интересуются клубы Бельгии, Франции и Нидерландов, в том числе «Аякс».

В прошедшем сезоне футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.