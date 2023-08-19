В «Айнтрахте» опровергли новость о предложении «Локомотива» по нападающему Борре

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» сделал официальное предложение о покупке нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре.

«Действительно ли «Локомотив» сделал официальное предложение по Борре? Нет, это не так», — сказал Креше «СЭ».

Ранее о том, что «Локомотив» сделал официальное предложение по покупке нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Сантоса Борре сообщил журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро.