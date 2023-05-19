В «Балтике» назвали историческим событием досрочный выход клуба в РПЛ

Гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на досрочный выход калининградского клуба в РПЛ.

«Это невероятная радость, это историческое событие для Калининграда. Команда 25 лет не была в премьер-лиге. Все этого ждали, словами эмоции описать сложно. Будут ли какие-то изменения под РПЛ? Говорить пока об этом рано, хотя, безусловно, работа ведется, мы следим за футболистами, есть определенный список. Но надо еще дождаться окончания чемпионата, завтра надо обыграть «Рубин», — сказал Волженкин «СЭ».

Сегодня, 19 мая, «Балтика» досрочно вышла в РПЛ. Команда сыграет в высшем дивизионе впервые за 25 лет.