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Сегодня, 12:10

В «Балтике» объяснили переход Капленко за 1,6 миллиона евро: «Оценили риски и пошли на них»

Руслан Минаев
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян оценил стоимость перехода хавбека «Оренбурга» Кирилла Капленко.

24-летний хавбек перешел в клуб из Калининграда в феврале 2024-го. Портал Transfermarkt оценил трансфер в 1,6 миллиона евро.

«Делали исследование трансферов опорников внутри российского рынка за последние пять лет. Покупка Капленко вошла в топ-5 по стоимости, это реально большие деньги. Логика была следующая: «Балтике» требовался центрхав такого типажа. Сергею Николаевичу и мне Кирилл очень импонировал. Никто из руководства глобально не возражал. Все понимали: сумма выше рынка, но мы берем не легионера, а русскоговорящего футболиста с опытом, который останется у нас надолго. Мы оценили риски и пошли на них», — цитирует директора Sport24.

Капленко провел за «Балтику» 16 матчей и забил 2 гола.

Источник: Sport24
Кирилл Капленко
ФК Балтика
ФК Оренбург
8
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