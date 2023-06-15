В «Балтике» объяснили, почему поддерживают возвращение пива на стадионы

Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян высказался об идее возвращения продажи пива на российские футбольные стадионы.

«Мы поддерживаем возвращение пива на стадионы, потому что, когда в клуб приходят частные деньги, это придает большой стимул для развития команды и футбола в регионе. Да, чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, но у пива и футбола долгая история. Во время ЧМ-2018, который, на мой взгляд, был одним из лучших в истории, все прошло на великолепном уровне. Чем больше у нас возможностей для заработка, тем больше качественных футболистов мы можем позвать. Деньги помогут и более качественно интегрировать команду во все сферы. Так что любая финансовая подпитка, в том числе и от пивоваров — это ступень к развитию футбола», — приводит слова Аракеляна Metaratings.ru.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.