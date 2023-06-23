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В «Балтике» объяснили причину иска «Арарат-Армении» к российскому клубу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, с чем связан иск футбольного клуба «Арарат-Армения» против калининградского клуба.

«Спор с армянским клубом длится уже более двух лет и связан с тем, что ФК «Арарат-Армения» подписал первый профессиональный трудовой договор с футболистом, проходившим подготовку в академии ФК «Балтика», но, вопреки требованиям регламентных норм, отказался выплачивать соответствующую компенсацию в пользу нашего клуба. Изучив ситуацию, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА, которая в августе 2021 года вынесла решение в пользу «Балтики». Осенью того же года ФК «Арарат-Армения» решил обжаловать это решение в Спортивном арбитражный суде (CAS) в Лозанне, рассмотрение дела было назначено на 3 марта 2022 года, но представители армянского клуба — украинская юридическая компания — стали максимально затягивать процесс, перенося дату и ссылаясь на невозможность участия в заседании в текущей политической обстановке. Более года CAS переносил дату заседания, но несколько недель назад мы наконец получили письмо с информацией, что спор будет рассмотрен в конце июня», — приводит слова Волженкина Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ.

Калининградская команда набрала 67 очков в 34 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-baltike-obyasnili-prichinu-iska-ararat-armenii-k-rossiiskomu-klubu-260944/
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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