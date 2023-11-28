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Сегодня, 09:45

В «Балтике» опровергли информацию о желании расстаться с 12 футболистами этой зимой

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболисты «Балтики».
Фото ФК «Балтика»
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в интервью «СЭ» высказался о смене спортивного директора клуба.

— Можно ли сказать, что спортивного директора убрали именно по причине того, что результаты не соответствуют поставленным целям?

— Внутренние перестановки не хотелось бы комментировать.

— Насколько поменяется курс селекционной работы с приходом нового спортивного директора Армена Маргаряна?

— Мы обсуждали с Арменом и пресс-атташе, как лучше представить его общественности: может, организовать интервью, в котором он озвучит цели и планы. Однако Армен здраво, на мой взгляд, заметил, что сначала он хочет что-то сделать, а уже потом, когда будут результаты, настанет время для разговоров и объяснений, почему были предприняты те или иные шаги.

Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Естественно, уже есть определенное понимание по селекционным вопросам, по позициям, которые требуют усиления, по ротациям, которые будут проводиться в межсезонье.

Сразу хочу сказать, что информация, которая в ряде СМИ проскочила относительно 12 футболистов, которые должны будут уйти, — это все неправда. Ни один здравомыслящий клуб такую ротацию посреди сезона делать не будет. Не знаю, откуда вообще появились эти слухи. Но тем не менее план у нас есть. Основная задача у клуба — подняться выше, остаться по итогам сезона в РПЛ. И если все пойдет сейчас хорошо, все-таки выполнить задачу, установленную губернатором.

Сергей Игнашевич. «Кредит доверия к Игнашевичу? Мы верим в тренера — игра вселяет оптимизм». Интервью гендиректора «Балтики»

5 ноября Legalbet сообщил, что «Балтика» планирует расстаться с 12 игроками в зимнее трансферное окно. После 16 туров команда расположилась на 15-м месте с 12 очками.

РПЛ
ФК Балтика
Кирилл Волженкин
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