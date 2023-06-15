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Сегодня, 16:41

В «Балтике» рассказали, что сейчас у клуба 35 активных спонсоров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян рассказал о многочисленных спонсорах калининградской команды, а также обозначил перспективы сотрудничества с ними в новом сезоне.

«В ближайшие недели у нас будет собираться программа лояльности. 100% количество спонсоров увеличится. Мы видим дополнительный интерес к «Балтике». Вообще, у нас в работе с калининградскими компаниями есть посыл «Быть вместе». Плюс в Калининграде очень большое предпринимательское сообщество, и многие сейчас начинают оказывать поддержку, интересуются нашим брендом, хотят с нами сотрудничать в РПЛ. Мы выходим в курортные места в Калининградской области. У нас порядка 35 активных спонсоров, которые оказывают нам поддержку. И мы бы хотели увеличить их число до 50, но уверены, что их может быть еще больше», — приводит слова Аракеляна Metaratings.ru.

«Балтика» добилась прямого выхода в чемпионат России впервые за 25 лет.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-baltike-rasskazali-chto-seichas-u-kluba-35-aktivnykh-sponsorov-258902/
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