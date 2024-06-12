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Сегодня, 19:03

В «Балтике» рассказали о ситуации с главным тренером команды

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян поделился мнением о назначении нового главного тренера. Ранее возглавлявший комнанду Сергей Игнашевич покинул свой пост по окончании сезона-2023/24.

— Говорят, вы рассматриваете главным тренера по стандартам Булойчика.

— Решение о тренере мы приняли, но объявим все же сами. Про Артема Олеговича скажу так: в будущем это топовый главный тренер какой угодно команды. Он молод, амбициозен, крайне скрупулезен. В прошлом — бывший центрхав, из которых вырастают топовые тренеры, — сказал Маргарян Sport24.

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу. Также калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где уступили «Зениту» (1:2).

Источник: https://sport24.ru/football/news-655720-v-baltike-vyskazalis-o-tom-kto-smenit-ignashevicha-resheniye-my-prinyali
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
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