В «Балтике» рассказали о состоянии здоровья голкипера Бориско

В «Балтике» рассказали о состоянии здоровья голкипера команды Максима Бориско после матча 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«По итогам медицинского обследования повреждение, полученное Максимом Бориско во втором тайме матча против «Спартака», оказалось незначительным», — сообщила пресс-служба команды.

Ожидается, что 23-летний вратарь вернется в общую группу в ближайшее время.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» завершился победой столичной команды со счетом 2:0. На 64-й минуте травмированного Бориско заменил Сослан Джанаев, для которого эта игра стала дебютной в команде.