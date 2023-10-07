В «Балтике» рассказали о состоянии здоровья защитника Жирова

В пресс-службе «Балтики» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья защитника Александра Жирова. Футболист пропустил последние два матча команды из-за повреждения.

«Александр пропускает предстоящий матч с «Оренбургом». Ему надо еще долечиться до конца. Будет готовиться к следующим матчам после перерыва на международные матчи», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Жиров перешел в «Балтику» в июле 2023 года. В этом сезоне он провел 9 матчей и не отличился результативными действиями.

«Балтика» после десяти туров занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 7 очков. В 11-м туре РПЛ команда примет дома «Оренбург». Встреча состоится в субботу, 7 октября, в 16:30 по московскому времени.