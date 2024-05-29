Спортдир «Балтики» – об интересе к Козлову: «Очевидно, мы не будем продавать его за мешок картошки»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян прокомментировал интерес со стороны других клубов к полузащитнику команды Даниле Козлову.

«На него сформировался высокий спрос. Большие клубы уже зондируют почву, а кто-то даже сформулировал свое предложение. Плюс есть интерес из Европы.

Очевидно, мы не будем продавать игрока за мешок картошки. Нам важно, чтобы Даня, перейдя в другую команду, начал в ней свой путь как игрок стартового состава, на которого клуб рассчитывает. А для этого необходимо, чтобы клуб его высоко котировал. Эта котировка материализуется в трансферную сумму, которую они готовы будут за него выложить», — написал Маргарян в своем Telegram-канале.

19-летний Козлов выступает за «Балтику» с января этого года. Он провел за команду 14 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Контракт полузащитника с «Балтикой» рассчитан до лета 2028 года.