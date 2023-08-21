В «Барселоне» опровергли новость о том, что Хави призывал Захаряна перейти в клуб зимой

В пресс-службе «Барселоны» ответили на вопрос «СЭ» о видео главного тренера команды Хави с призывом о переходе полузащитника Арсена Захаряна в клуб.

20 августа «РБК Спорт» сообщил, что каталонцы вели переговоры по трансферу 20-летнего россиянина, но сделка сорвалась из-за проблем «сине-гранатовых» с финансовым фейр-плей. При этом было опубликовано видео, в котором Хави обратился к Захаряну со словами: «Привет, Арсен! Надеюсь, однажды увижу тебя в «Барселоне»!».

«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону, посетить тренировку и все. Не больше», — сказал «СЭ» пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес.

Захарян — воспитанник «Динамо». 19 августа хавбек перешел из московской команды в «Реал Сосьедад». Футболист подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2029 года.