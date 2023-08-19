В БАТЭ прокомментировали переход Кудравца в «Динамо»

Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич высказался о трансфере голкипера команды Андрея Кудравца в московское «Динамо».

Бело-голубые 19 августа объявили о переходе 19-летнего голкипера БАТЭ. Он присоединится к новой команде зимой, а до этого момента продолжит выступать в Белоруссии.

«Голкипер остается у нас в аренде до конца этого сезона, потому что в Белоруссии система весна-осень. Московское «Динамо» пошло нам навстречу, потому что он у нас основной вратарь. Насколько мне известно, контракт на 5 лет. «Динамо» взяли себе хорошего игрока — мы же за него получили хорошую компенсацию», — цитирует Деменцевича Sport24.