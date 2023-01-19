В «Бенфике» подтвердили скорый трансфер Тавареша в «Спартак»

Спортивный директор «Бенфики» Руй Педру подтвердил скорый переход защитника Томаша Тавареша в «Спартак».

«Да, трансфер Тавареша в «Спартак» действительно согласован. В ближайшие несколько дней игрок прилетит на медосмотр», — цитирует Педру Sport24.

В этом розыгрыше 21-летний Тавареш не провел ни одного матча за «Бенфику» из-за травмы. Его трансерная стоимость — 2 миллиона евро.