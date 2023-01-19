В «Бенфике» подтвердили скорый трансфер Тавареша в «Спартак»

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Спортивный директор «Бенфики» Руй Педру подтвердил скорый переход защитника Томаша Тавареша в «Спартак».
«Да, трансфер Тавареша в «Спартак» действительно согласован. В ближайшие несколько дней игрок прилетит на медосмотр», — цитирует Педру Sport24.
В этом розыгрыше 21-летний Тавареш не провел ни одного матча за «Бенфику» из-за травмы. Его трансерная стоимость — 2 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования